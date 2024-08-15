Наш десант ВДВ уже на Сумщине. Группировку ВСУ в Курске окружают

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Вот это верно.
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8 час.
ВВ
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Аксиома. Для того, чтобы вывести змей, надо давить яйца. Кто этого не понимает, тот оставляет проблемы внукам. Так и произошло.
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