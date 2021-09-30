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Американское издание назвало танк «Армата» бумажным тигром

Американское издание назвало танк «Армата» бумажным тигром

Эксперт американского издания 19FortyFive, бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд в опубликованном 30 сентября материале подставил под сомнение реальное количество выпущенных танков Т-14 «Армата» и их участие в военных действиях в Сирии.

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