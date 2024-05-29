Оливье Шави назначен новым генеральным директором The Lux Collective

Глава совета директоров международной сети курортов класса люкс The Lux Collective (TLC) Арно Лагесс (Arnaud Lagess) объявил о назначении Оливье Шави (Olivier Chavy) на должность следующего генерального директора.
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