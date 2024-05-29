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Business Daily

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  • Ивановна
    Вот же суп из тыквы давно хочу что-то как-то всегда не срастается«Кофемания» вводи...
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Оливье Шави назначен новым генеральным директором The Lux Collective

Оливье Шави назначен новым генеральным директором The Lux Collective

Глава совета директоров международной сети курортов класса люкс The Lux Collective (TLC) Арно Лагесс (Arnaud Lagess) объявил о назначении Оливье Шави (Olivier Chavy) на должность следующего генерального директора.

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