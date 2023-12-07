Япония до конца 2023 года расширит антироссийские санкции

Япония до конца 2023 года расширит санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, кроме того, Токио внесет в санкционный список организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить антироссийские меры.
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