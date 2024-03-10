Стало известно о графике Путина на следующую неделю

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями конкурса «Лидеры России», членами кабмина и Совета безопасности.
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