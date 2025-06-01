Алексей Песошин наградил победителей фестиваля «Созвездие - Йолдызлык»

Автор: Жамиль Салимгареев Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ» В Казани премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил специальные государственные стипендии победителям Фестиваля «Созвездие – Йолдызлык».
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