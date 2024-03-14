В акваториях Приморья проводят уборку

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» по подъему затонувших судов из акваторий Приморского края уже поднято 16 таких объектов, в планах на текущий год — удалить еще 11, восемь из которых — в рамках госконтрактов, сообщает портал «Правительство Приморского края».