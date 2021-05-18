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Каким образом прекратится жизнь на Земле?

Каким образом прекратится жизнь на Земле?

  Удары астероидов, взрывы сверхновых звезд и другие бедствия — всё это вполне способно уничтожить человечество.

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Анатолий Вотяков
Глупости все это! Земля расширяется со скаоростью 2,54 см в год. Через 100 лет мы все поднимемся на 2,5 м, через 100000 лет на 2,5 км! Через 200000 лет на 5 км. Средиземное море придется запрудить и, выкачав из него воду, жить на его дне. А через 400 000 лет жизнь на Земле станет невозможной Океаны высохнут и мы будем прозябать на дне Марианской впадины.

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