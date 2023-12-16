Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кушнарев
    Зачем опять  об  грязной  мрази. Она не  наша!!!  Пусть ее нога никогда не ступит  на землю  России.Наши дети будут ж...
  • лина любимцева
    Будет теперь бездарная дворничиха."Зулейху, открывш...
  • Вячеслав Зязев
    Из мечт интеллигентных уродов: "....И Александра Ревву изберем в Президенты!"Наши дети будут ж...

Не прошло и двух лет. Издательства снимают с выпуска и продажи книги «самой гнусной мрази»

Не прошло и двух лет. Издательства снимают с выпуска и продажи книги «самой гнусной мрази»

Литератор-русофоб Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) свалил осенью 2014-го; приобрёл в Париже на одной из самых дорогих улиц Rue de la Paix квартиру за 2 млн евро с красной ковровой дорожкой и мраморными полами, затем продал английскому телеканалу права на экранизацию своих детективов об Эрасте Фандорине, купил недвижимость в Великобритании и Испании, получил британское гражданство, учредил в Лондоне фонд поддержки укротеррористов True Russia* с шикарным офисом в историческом здании, объявил: "Я не вернусь, мой дом теперь тут".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх