Ущерб водным биоресурсам из ЧС с танкерами в Черном море оценили в 2,5 млрд рублей. Как сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, расчет учитывал потерю прироста биомассы, ухудшение условий обитания и затраты на восстановление экосистемы.