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Аргументы и Факты

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Раскрыто, зачем ВСУ атакуют склады маркетплейсов

Раскрыто, зачем ВСУ атакуют склады маркетплейсов

В ночь на 25 июля средства ПВО подавили налет дронов ВСУ на Екатеринбург. В результате атаки беспилотников противника произошел пожар на стоянке около логистического комплекса Wildberries, сотрудники предприятия были эвакуированы, пострадавших нет.

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