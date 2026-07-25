Раскрыто, зачем ВСУ атакуют склады маркетплейсов

В ночь на 25 июля средства ПВО подавили налет дронов ВСУ на Екатеринбург. В результате атаки беспилотников противника произошел пожар на стоянке около логистического комплекса Wildberries, сотрудники предприятия были эвакуированы, пострадавших нет.
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