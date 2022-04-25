Выключат рубильник: в Чите сотни домов до конца апреля оставят без света

На этой неделе энергетики снова отключат свет. 26 апреля - с 9:00 до 18:00 – на улицах Урульгинской, Жирейской, Восточной, Маяковского, а также в курорте Молоковка, на улицах Луговая, Бытовая и в микрорайоне Южном;- с 10:00 до 14:00 – улицы Строителей, 80-83, 85, 86, 6, Энтузиастов, 76, 7, Пятый микрорайон, 28, 32, 32а, 32б, 37;- с 10:00 до 18:00 - в микрорайоне Араповка, на улице Заозерной, 4, 5, 7, 9, в переулке Магистральном, 3а, 6, 8, 10, 12, 14, на Магистральной, 48 и 52-70, на Прибрежной, 3-7, в ДНТ "Усадьба", "Прибрежное", на улице Железобетонной, 16, 18, 20, 22 и в частном секторе - в домах 1 -36.