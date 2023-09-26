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Тен Хаг организовал барбекю для игроков и персонала «МЮ» и их семей. Тренер беседовал с родственниками футболистов, для детей организовали развлекательную программу

Тен Хаг организовал барбекю для игроков и персонала «МЮ» и их семей. Тренер беседовал с родственниками футболистов, для детей организовали развлекательную программу

По информации Daily Mail, мероприятие состоялось в воскресенье на базе «Манчестер Юнайтед» в Кэррингтоне.

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