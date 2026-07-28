💧График подвоза воды в Керчи на 28 июля Из-за аварии на электросетях после ночной атаки ВСУ в городе частично ограничено водоснабжение.
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💧График подвоза воды в Керчи на 28 июля Из-за аварии на электросетях после ночной атаки ВСУ в городе частично ограничено водоснабжение.