Театр абсурда
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Театр абсурда

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Правоохранительной системе России пора повернуться лицом к собственному народу

Правоохранительной системе России пора повернуться лицом к собственному народу

Ирина Мишина Фото: Евгений Мессман/ТАСС Материал комментируют: Кирилл Кабанов Михаил Матвеев События сразу в нескольких российских городах России заставили Совет безопасности России задуматься о решении проблемы анклавов, которые создают мигранты.

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