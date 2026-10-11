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Глава РПЛ Алаев о матче "Краснодар" - "Зенит": это одна из лучших игр турнира

Глава РПЛ Алаев о матче "Краснодар" - "Зенит": это одна из лучших игр турнира

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал матч между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», который состоялся 10 октября, шикарным шоу, передает «Матч ТВ».

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