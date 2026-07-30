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Топ-менеджера "Газпрома" Игоря Моисеенко задержали по делу о взятке

Топ-менеджера "Газпрома" Игоря Моисеенко задержали по делу о взятке

В Москве задержали заместителя гендиректора "Газпром энергохолдинга" Игоря Моисеенко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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