У Папы Римского Льва XIV в ходе операции подтвердилась аденокарцинома, понтифику удалили нижнюю долю правого лёгкого, в которой находилась злокачественная опухоль, сообщила пресс-служба Святого престола.
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