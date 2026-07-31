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Zero Hedge

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Trump Hails 'Historic Agreement' To Disarm Hamas, But Israel 'Skeptical'

Trump Hails 'Historic Agreement' To Disarm Hamas, But Israel 'Skeptical'

Trump Hails 'Historic Agreement' To Disarm Hamas, But Israel 'Skeptical' "Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE DISARMAMENT of Hamas and all other armed groups in Gaza," Trump declared Thursday evening on Truth Social.

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