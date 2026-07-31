Trump Hails 'Historic Agreement' To Disarm Hamas, But Israel 'Skeptical' "Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE DISARMAMENT of Hamas and all other armed groups in Gaza," Trump declared Thursday evening on Truth Social.
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