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Газета.ру

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Путин внес изменения в форму одежды и знаки различия казачьих сообществ

Путин внес изменения в форму одежды и знаки различия казачьих сообществ

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ "О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Российского казачества.

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