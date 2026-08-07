Путин внес изменения в форму одежды и знаки различия казачьих сообществ

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ "О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Российского казачества.
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