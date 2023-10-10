«Эстафета добрых дел» – это символ поддержки и готовности оказывать реальную помощь»

В рамках акции «Эстафета добрых дел» партии «Единая Россия» заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Евгений Костин 7 октября 2023 года посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» в Нижегородском районе.
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