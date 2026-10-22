Фото: Pexels Можно быть гением с IQ 150, обаянием кинозвезды и амбициями перевернуть целую индустрию и при этом регулярно срывать дедлайны, тонуть в собственных делах и превращать простую мысль в получасовую пытку для слушателей.
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Отсутствие совести - наиважнейший навык для "выигрыша"у конкурентов. Умным все ваши "полезные советы" не нужны - они и сами догадаются о том, как себя вести, какие стратегии в жизни и в работе использовать. А вот нахрапистость, наглость, способность перешагнуть через других людей - это не про разум и не про интеллект.
Потому что ещё Суворов заметил, тот который генералиссимус, а не Резун... Добродетель всегда гонима...