"Конфликт в команде Путина": Что за "переговорный" спор между Ушаковым и Дмитриевым. На вопрос ответил Уиткофф

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Царьград Коллаж Царьграда/Фото: Timofeev Vladimir/Shutterstock В информационном пространстве взорвалась настоящая "сенсация" – по различным каналам началась раскручиваться новость, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев вступил в жёсткий спор с помощником президента Юрием Ушаковым.

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