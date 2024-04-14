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Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Ваноли Кремону», «Брешия» сыграет с «Венецией» и другие матчи

Лидер чемпионата «Брешия» встретится с «Венецией», «Виртус» примет «Ваноли Кремону». Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Тревизо – Милан Дата проведения 14 апреля, 18.

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