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Внезапное вымирание мамонтов связано с аллергией, утверждают ученые

Внезапное вымирание мамонтов связано с аллергией, утверждают ученые

Международная группа ученых выдвинула интересную гипотезу, объясняющую от чего вымерли мамонты. Согласно новой версии, эволюционный механизм вымирания был запущен заболеванием, от которого в современном мире страдают миллионы людей.

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