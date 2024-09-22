Внезапное вымирание мамонтов связано с аллергией, утверждают ученые

Международная группа ученых выдвинула интересную гипотезу, объясняющую от чего вымерли мамонты. Согласно новой версии, эволюционный механизм вымирания был запущен заболеванием, от которого в современном мире страдают миллионы людей.
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