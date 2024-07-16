13 минут геймплея Neverness to Everness (NTE) от авторов Tower of Fantasy Вслед за анонсирующим т...

13 минут геймплея Neverness to Everness (NTE) от авторов Tower of FantasyВслед за анонсирующим трейлером разработчики грядущего экшена от третьего лица Neverness to Everness (NTE) из Hotta Studio решили показать нам и довольно продолжительный геймплейный ролик с демонстрацией различных аспектов своего проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)