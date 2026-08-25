Запорожская АЭС: атака беспилотника 25 августа ранила двух сотрудников

Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения 25 августа вследствие целенаправленной атаки украинского беспилотника на гидротехнические сооружения станции, когда они исполняли свои служебные обязанности.
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