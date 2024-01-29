Посольство России в США назвало русофобным решение по дисквалификации Валиевой

Посольство России в США назвало русофобным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и отметило, что в Америке нагнетается в местных журналистских и спортивных кругах атмосфера злорадства.
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