В Смольном поздравили педагогов Петербурга с Днем учителя

В городе трудятся почти 124 тысячи педагогических работников Администрация Санкт-Петербурга поздравила учителей с профессиональным праздником, сообщается в официальном Телеграм-канале пресс-службы Смольного.
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