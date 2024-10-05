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Петербургский дневник

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В Смольном поздравили педагогов Петербурга с Днем учителя

В Смольном поздравили педагогов Петербурга с Днем учителя

В городе трудятся почти 124 тысячи педагогических работников Администрация Санкт-Петербурга поздравила учителей с профессиональным праздником, сообщается в официальном Телеграм-канале пресс-службы Смольного.

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