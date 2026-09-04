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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о Мостовом: «Локомотив» точно не для него – на флангах есть игроки, «десятку» делать из Андрея спорно. Они берут уже абы кого, чтобы хоть чуть-чуть усилить обойму»

Экс-полузащитник « Зенита »  Владислав Радимов скептически оценил уход Андрея Мостового в « Локомотив ».

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