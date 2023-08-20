ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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История: Иоганн Готфрид фон Гердер о славянских народах

История: Иоганн Готфрид фон Гердер о славянских народах

История: Иоганн Готфрид фон Гердер о славянских народах Иоганн Готфрид фон Гердер (25.08.1744 — 18.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
довольно объективный  взгляд на славян.
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22 час.
Светлана Петрова
Трудолюбивый народ с начала 90х переселяется в города, другие страгы, деревни погибают. С запада как вирус внедряется в сознание безделие и праздность. Люди понимают, что труд не вознаграждается, земледелие погибает
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22 час.

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