История: Иоганн Готфрид фон Гердер о славянских народах Иоганн Готфрид фон Гердер (25.08.1744 — 18.
История: Иоганн Готфрид фон Гердер о славянских народах
Комментарии
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Владимир Алтайцев
довольно объективный взгляд на славян.
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22 час.
Светлана Петрова
Трудолюбивый народ с начала 90х переселяется в города, другие страгы, деревни погибают. С запада как вирус внедряется в сознание безделие и праздность. Люди понимают, что труд не вознаграждается, земледелие погибает
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22 час.
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