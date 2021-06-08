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В Кемерове будут судить подельников, которые незаконно зарегистрировали и поставили на миграционный учет более 220 иностранных граждан

В Кемерове будут судить подельников, которые незаконно зарегистрировали и поставили на миграционный учет более 220 иностранных граждан

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей города Кемерово – 40-летней женщины и ее 30-летнего знакомого.

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