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«Душа просит аула даже на Аляске»: всадники напомнили уроженке Казахстана родные степи

«Душа просит аула даже на Аляске»: всадники напомнили уроженке Казахстана родные степи

Казалось бы, Аляска и Казахстан находятся за тысячи километров друг от друга. Но один пейзаж оказался для уроженки нашей страны настолько знакомым, что вызвал настоящую ностальгию, передает inAktau.

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