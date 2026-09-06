«Душа просит аула даже на Аляске»: всадники напомнили уроженке Казахстана родные степи

Казалось бы, Аляска и Казахстан находятся за тысячи километров друг от друга. Но один пейзаж оказался для уроженки нашей страны настолько знакомым, что вызвал настоящую ностальгию, передает inAktau.
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