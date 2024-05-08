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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун и Деррик Уайт набрали 57 очков на двоих, «Бостон» разгромил «Кливленд» в 1-м матче

Джейлен Браун и Деррик Уайт набрали 57 очков на двоих, «Бостон» разгромил «Кливленд» в 1-м матче

В составе «Селтикс» Джейлен Браун и Деррик Уайт набрали 57 очков на двоих. В активе Брауна 32 очка и 6 подборов при 4 3-очковых, у Уайта 25 очков и 5 передач при 7 точных бросках из-за дуги.

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