Трамп заявил о наращивании добычи редкоземельных металлов в США

США намерены нарастить добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов.<strong>США планируют нарастить добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов, заявил в ходе обращения к Конгрессу американский президент Дональд Трамп.
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