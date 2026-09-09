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За рулем

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Власти США запретили компании Ford все связи с Китаем. Назвав веские причины

Власти США запретили компании Ford все связи с Китаем. Назвав веские причины

Министр транспорта США Шон Даффи направил официальное письмо исполнительному директору Ford Джиму Фарли, в котором потребовал пересмотреть внешнеэкономическую стратегию компании и отказаться от любого технологического партнерства с Китаем.

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