Автовладельцев на воссоединенных территориях освободят от части платежей при регистрации

Жители воссоединенных с Россией территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — получат возможность регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины.
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