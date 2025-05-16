«Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Каролине» и вылетел из Кубка Стэнли НХЛ Клуб «Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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