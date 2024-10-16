Украинские военные: Если русские перейдут через кураховский мост, то рухнет оборона в Максимильяновке Российские войска усиливают огневое воздействие на противника в Курахово и окрестностях.
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Украинские военные: Если русские перейдут через кураховский мост, то рухнет оборона в Максимильяновке Российские войска усиливают огневое воздействие на противника в Курахово и окрестностях.
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