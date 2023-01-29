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Кросби вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1469), обогнав Микиту. У Овечкина – 1464

Кросби вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1469), обогнав Микиту. У Овечкина – 1464

Сидни Кросби вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1469), опередив Стэна Микиту.  Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:6).

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