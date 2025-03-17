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Царьград

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30 тысяч военных: Великобритания и союзники планируют миссию на Украине

30 тысяч военных: Великобритания и союзники планируют миссию на Украине

Великобритания планирует развернуть на Украине миротворцев без ограничения по срокам. Среди участников потенциальной миссии — Франция, Турция, Канада и Австралия.

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