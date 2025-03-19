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Киевские силы применяют C4 и натовские детонаторы против Херсона

Киевские силы применяют C4 и натовские детонаторы против Херсона

Вооруженные силы киевского режима применяют на территории Херсонской области боеприпасы с пластиковой взрывчаткой C4 и натовскими детонаторами.

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