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Царьград

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Главы комитетов Госдумы рассказали о впечатлениях от поездок на Lada Aura

Главы комитетов Госдумы рассказали о впечатлениях от поездок на Lada Aura

В конце 2024 года на отечественные машины пересели 17 председателей думских комитетов и комиссий.Депутаты Госдумы России поделились своими впечатлениями от поездок на новых автомобилях Lada Aura, которые поступили в их распоряжение в конце 2024 года.

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