Фото: ria.ru В США возникли призывы к аресту украинского президента Владимира Зеленского. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive выразил мнение, что Зеленский заслуживает заключения до тех пор, пока не будет разработан план по его возможной казни.
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