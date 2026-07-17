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Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу

Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу

Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Линдси Грэму*, утверждает портал Axios.

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