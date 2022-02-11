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Стеф Карри завалил Джулиуса Рэндла на паркет шикарным финтом

Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри исполнил шикарный финт в матче с «Никс» (114:116). Карри с помощью обманного движение уложил на паркет форварда Джулиуса Рэндла и набрал легкие 2 очка.

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