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На Москву надвигается атмосферный вихрь из Санкт-Петербурга

На Москву надвигается атмосферный вихрь из Санкт-Петербурга

Скриншот видео Обрушившийся на Санкт-Петербург циклон буквально заморозил жизнь в городе. Сначала на улице была сильная метель из-за чего видимость сильно упала, а на дорогах образовалась снежная каша - это привело к десяткам массовых аварий.

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