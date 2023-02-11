На Москву надвигается атмосферный вихрь из Санкт-Петербурга

Скриншот видео Обрушившийся на Санкт-Петербург циклон буквально заморозил жизнь в городе. Сначала на улице была сильная метель из-за чего видимость сильно упала, а на дорогах образовалась снежная каша - это привело к десяткам массовых аварий.