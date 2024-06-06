В МИД РФ назвали запоздалым признание Палестины западными странами

Признание Палестины западными странами является правильным шагом, но достаточно запоздалым. Об этом 5 июня заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
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