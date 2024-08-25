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Русское оружие

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📷❗️Одно из звеньев первой эскадрильи из 10 переданных ВВСУ многоцелевых

📷❗️Одно из звеньев первой эскадрильи из 10 переданных ВВСУ многоцелевых истребителей F-16AM Block 20 MLU было зафиксировано, предположительно, на аэродроме близ н.

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