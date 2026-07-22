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Володин: Госдума восьмого созыва приняла 61 закон в сфере поддержки семей

Госдума восьмого созыва приняла 61 закон в сфере поддержки семей и защиты детей, что позволило выстроить систему помощи от рождения ребенка до его совершеннолетия, отметил Председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

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